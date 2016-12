Notes de lecture sur "Jeux de souffle et d'esprit"

Le dernier livre de Maurice Mergui « jeux de souffle et de l’esprit » est intéressant à plus d’un titre. La démarche principale de l’ouvrage est de mettre en évidence les allitérations et les résonnances dans le texte grec ou mieux, dans le texte hébreu qu’elles permettent de retrouver.

Quand un texte de l’AT énonce « Parler, je parlerai », « Marcher, je marcherai », il s’agit d’un simple procédé littéraire pour accentuer l’emploi du verbe et conforter le sens du verset.

Mais il ne s’agit pas de cela dans les « Jeux de souffle et de l’esprit » qui scrutent le NT.

L’auteur constate que des termes de racines différentes sonnent entre eux de façon régulière. Ces allitérations et ces résonances mises en évidence par l’auteur posent ensuite une autre interrogation : À quoi servent-elles ? Pourquoi sont-elles présentes, et dans quel but ?

Je vous propose une relecture de ces allitérations et résonnances. En les ordonnant, on peut retrouver la trame du texte.

• Lorsque le texte répète « Jésus, salut » jeu 103, « il vit, il se mit en fureur » jeu 30 et « Il se leva, il prit » jeu 1a, 31, on peut comprendre :

= Jésus est le salut, ce qu’il voit le met en colère, il faut se lever et agir.

• Lorsque le texte répète « voir, crainte, bergers, gardes » (jeu 106, 119, 121, 142), « sortir, Nazareth, demander, s’assembler, préparer, trouver » (jeu 6, 34, 36, 49,152, 191, 209), et « s’assoir, penser » (jeu 162, 163), et «rats, ratsone, mitsra, courir, volonté, sa terre, » (jeu 126, 131, 309)on peut inférer :

= Les bergers qui font les gardes de nuit, voient et craignent pour leurs troupeaux, il faut sortir demander, s’assembler, s’assoir et penser, avant de courir pour accomplir la Volonté du Seigneur.

Il faut penser et écrire une nouvelle alliance.

• Lorsque le texte répète « lèpre, vouloir quitter » (jeu 133, 134, 146, 147), « écouter, garder, protéger, shomim, shomerim,» jeu 87, 181, 181a « les hommes dorment, anachim yechanim » (jeu 13) et « passer, hébreu, aveugles, villes, soir, autre rive, avar, ivri, iver, ever » (jeu 78, 91, 171, 217), on peut lire :

= Si on le veut, la lèpre nous quittera, il faut écouter la doctrine et la préserver, parce que les hommes dorment, il faut les réveiller. Puisque les hébreux sont devenus aveugles alors que Jésus est l’Hébreu qui passe, qui traverse et qui continue la démarche d’Abraham, le premier Hébreu.

Il faut s’adresser aux non-juifs pour leur ôter la lèpre de l’idolâtrie et continuer l’œuvre d’Abraham.

•Lorsque le texte répète « soleil, assèche, racine, shemesh yabech shoresh » (jeu 12, 15), « soleil, colère, belle-mère, fièvre,’hama, hamoth » (jeu 74, 226, 294), « vigne, mains vides » (jeu 122) :

= le soleil, le symbole de Rome, assèche les racines de la Loi ; le soleil en colère, a déjà détruit le Temple et exilé le peuple d’Israël ; ceux qui gardaient la vigne de la Loi ont les mains vides.

Il faut être prêt à abandonner la Loi aux 613 mitsvoth et proposer une loi plus légère comme la fin du traité Makkoth le suggère.

• Lorsque le texte répète « reste, levain, malice, méchanceté, shear, acher, ra, racha » (jeu 25, 184)et « approche, matin, tombeau, en son sein » (jeu 61, 211),

= bienheureux, le reste du peuple qui reste loin du levain qui gonfle le cœur et l’esprit ; le Monde Qui Vient s’approche, Jésus est le sacrifice (le korban) qui a vaincu la mort.

A la fin de Makkoth, les 613 commandements sont réduits à 11 oyis 6 puis 3 puis 2 puis enfin à la seule sentence du prophète Habbaquq : « le Juste subsistera que par sa foi » (2 :4).

• Lorsque le texte répète « agneau, qui pardonne, trône sé hanossé, kissé » (jeu 189, 190, 289), « Je suis pauvre, ani, ‘ani » (jeu 202, 287)

= Autrefois, le bélier fut sacrifié en place d’Isaac avant qu’il enfante Jacob-Israel et moi, je suis l’Agneau qui pardonne au monde entier. Je suis pauvre et humble.

La démarche de la nouvelle alliance est universelle, elle s’adresse à tous et surtout aux plus humbles.

• Lorsque le texte répète la formule adressée à Abraham « lekh lekha » jeu 136, 148, et« pierre, fils, constructions, comprendre, donne, even, ben, banim, mevin » jeu 60, 117, 130, 149, il suggère :

= alors, va pour toi, ta foi te sauvera ! Tant que les pères et les fils, (eben= ab +ben) transmettront la doctrine et établiront pierre par pierre la nouvelle église et le nouvel Israël !

C’est pourquoi c’est Shimeon, celui-qui-entend, qui devient Pierre sur lequel Jésus établira la nouvelle église.

Voici mon interprétation de la répétition des allitérations et des résonances des textes du NT.

Loin d’être un simple procédé littéraire, elles mettent en lumière la démarche intellectuelle des auteurs du midrash chrétien.